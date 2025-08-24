ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े तीन महीने बाद धमाका, भारत का सुदर्शन चक्र, हवाई रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण, गर्व से देखिए वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 24, 2025 11:23 IST2025-08-24T11:22:50+5:302025-08-24T11:23:33+5:30

नयी हवाई रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े तीन महीने बाद हुआ है।

watch first flight test India's Sudarshan Chakra Blast 3 and half months after Operation Sindoor air defence weapon system video with pride | ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े तीन महीने बाद धमाका, भारत का सुदर्शन चक्र, हवाई रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण, गर्व से देखिए वीडियो

DRDO successfully conducts maiden flight tests

नई दिल्लीः भारत ने ओडिशा तट से एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली (आईएडीडब्ल्यूएस) का पहला उड़ान परीक्षण "सफलतापूर्वक" पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान परीक्षणों के लिए आईएडीडब्ल्यूएस को विकसित करने वालों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और सशस्त्र बलों को बधाई दी। स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली का शनिवार को शनिवार देर रात साढ़े 12 बजे ओडिशा तट से उड़ान परीक्षण किया गया। नयी हवाई रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े तीन महीने बाद हुआ है।

आईएडीडब्ल्यूएस एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली है जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली सभी स्वदेशी मिसाइल, बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइल और उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (डीईडब्ल्यू) प्रणाली शामिल हैं।

सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा, "मैं आईएडीडब्ल्यूएस को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं।" उन्होंने कहा, ‘‘इस अद्वितीय उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय हवाई रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और यह दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगी।” भाषा जोहेब सिम्मी सिम्मी

Web Title: watch first flight test India's Sudarshan Chakra Blast 3 and half months after Operation Sindoor air defence weapon system video with pride

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :DRDOIndian armyjammu kashmirडीआरडीओभारतीय सेनाजम्मू कश्मीर