Bihar Assembly Session: बचपन से ही बोरिंग रोड पर गुंडागर्दी करते थे?, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर राबड़ी देवी ने कहा-मैंने देखा, लड़कियों को छेड़ते थे, वीडियो

पटनाः बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी रहा। इस बीच राजद नेता राबड़ी देवी और अन्य नेताओं ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर RJD नेता राबड़ी देवी ने कहा कि वह बचपन से ही बोरिंग रोड पर गुंडागर्दी करते थे... मैंने उन्हें बचपन से देखा है। वे वहां लड़कियों को छेड़ते थे। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता, गरीबों का सवाल है हम विरोध करेंगे। जो लोग बाहर गए हैं उन्हें तो वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलेगा और वे वोट से वंचित हो जाएंगे इसलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच जूतम पैजार जैसी उत्पन्न हो गई। तेजस्वी यादव के संबोधन के दौरान राजद और भाजपा के विधायकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

