अगर कोई भी मुस्लिम बहन को गलत इरादे से छूने की हिम्मत करेगा, तो मैं उसका हाथ काट दूंगा?, जालना में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील बोले

Highlights हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। मुसलमानों का समर्थन करने से हिचकते हैं। उन्होंने उसे कहीं और छुआ होता तो क्या होता?

जालनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला के चेहरे से नकाब हटाए जाने और फिर इस पर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की टिप्पणी से उठे विवाद के बीच, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने कहा है कि जो भी व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं को गलत इरादे से छूने की हिम्मत करेगा, वह उसके हाथ काट देंगे। जलील ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के जालना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल’’ गुंडों और आपराधिक तत्वों का पक्ष लेते हैं, लेकिन मुसलमानों का समर्थन करने से हिचकते हैं। उन्होंने हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा।

औरंगाबाद के पूर्व सांसद ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया था। अगर कोई भी मुस्लिम बहन को गलत इरादे से छूने की हिम्मत करेगा, तो मैं उसका हाथ काट दूंगा।’’ उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के सिलसिले में कहा था, ‘‘अगर उन्होंने उसे कहीं और छुआ होता तो क्या होता?’’

निषाद के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया था। हालांकि, निषाद की पार्टी ने बाद में सफाई दी कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया एवं गलत अर्थ निकाला गया। जलील ने 15 जनवरी को होने वाले जालना नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम के 17 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया।

उन्होंने कहा, ‘‘धर्मनिरपेक्ष दल अक्सर एआईएमआईएम को सांप्रदायिक और अछूत पार्टी बताते हैं, जबकि वास्तविकता में वे खुद सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हैं एवं मुसलमानों को नेता नहीं बनने देना चाहते।’’ जलील ने कहा, ‘‘गुंडों और आपराधिक तत्वों का पक्ष लेने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती, लेकिन मुसलमानों के साथ खड़े होने या मुस्लिम समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने में वे हिचकिचाते हैं।’’

Web Title: watch AIMIM leader Imtiaz Jaleel in Jalna said If anyone dares touch Muslim sister wrong intentions I will cut off his hand see video