Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, PM मोदी समेत कई और नेताओं ने डाला वोट

Highlights उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने अपना वोट डाला है। NDA की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ खड़े हैं तो विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर दांव चला है।

Vice President Election: पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला है। उनके साथ कई और नेताओं ने भी वोट डालना शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अश्विनी वैष्णव ने भी अपना वोट दिया है।

आपको बता दें कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए मतदान शनिवार पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू हो गया है। यह मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा, जिसके बाद मतगणना होगी।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi casts his vote for the Vice Presidential election, at the Parliament pic.twitter.com/cJWlgGHea7 — ANI (@ANI) August 6, 2022

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना वोट डाला।

Delhi | Union Home Minister Amit Shah casts his vote for the Vice Presidential election, at the Parliament pic.twitter.com/eH75fIzcRe — ANI (@ANI) August 6, 2022

वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉ मनमोहन सिंह ने संसद में अपना वोट डाला है। वह चलने में असमर्थ है, इसलिए वे व्हीलचेयर पर आए है और अपना वोट डाला है।

Delhi | Former Prime Minister and Congress MP Dr Manmohan Singh cast his vote for the Vice Presidential election today at the Parliament. pic.twitter.com/PUH0RDcVIm — ANI (@ANI) August 6, 2022

ये है उम्मीदवार

आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ (71) का मुकाबला विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा (80) से है।

ऐसे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत और राज्यसभा में 91 सदस्य होने के मद्देनजर धनखड़ को अपनी प्रतिद्वंद्वी पर स्पष्ट बढ़त हासिल है। उनके मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जगह लेने की संभावना अधिक है, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं। संसद के दोनों सदनों में कुल 788 सांसद हो सकते हैं, जिनमें से उच्च सदन की आठ सीट फिलहाल रिक्त हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसद वोट डालने के लिए पात्र हैं।



