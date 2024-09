Viral Video: तमिलनाडु में महिला डीएसपी पर टूट पड़े प्रदर्शनकारी; खींचे बाल, दिया धक्का, की मारपीट

Highlights तमिलनाडु की महिला पुलिसकर्मी से मारपीट उसके बाल खींचे गए. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है

Viral Video: तमिलनाडु में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ पुरुषों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात ये है कि एक शीर्ष पद पर तैनात महिला अधिकारी पर दिनदहाड़े बीच सड़क पर हमला हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार सुबह से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है घटना बीते मंगलवार की है जब तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहा था। गौरतलब है कि तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के बाल खींचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी विरुधुनगर के अरुप्पुकोट्टई इलाके में सड़क जाम करने की कोशिश करने वाले प्रदर्शनकारियों में से एक था।

घटना के एक वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी के बाल खींचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब वह प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रही थी।

VIDEO | Tamil Nadu: A women Deputy Superintendent of Police was manhandled by protesters on Tuesday while they were staging agitation demanding immediate arrest of people who were reportedly involved in the murder of a driver near Aruppukkotai in #Virudhunagar district.



DSP… pic.twitter.com/J1yGzFA6qo