VIDEO: विंग कमांडर नमांश स्याल को दी गई नम आँखों से विदाई, पत्नी ने दिल झकझोर देने वाली विदाई दी, गन सैल्यूट से सम्मानित किया गया
By रुस्तम राणा | Updated: November 23, 2025 18:46 IST2025-11-23T18:46:40+5:302025-11-23T18:46:45+5:30
न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए विज़ुअल्स में, विंग कमांडर नमांश स्याल की पत्नी विंग कमांडर अफशां, आंखों में आंसू लिए अपने पति को आखिरी श्रद्धांजलि देती दिखीं।
शिमला: विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर रविवार को अंतिम संस्कार के लिए हिमाचल प्रदेश में उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां उनकी पत्नी, जो खुद भी इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) की ऑफिसर हैं, ने अपने पति और साथी IAF ऑफिसर को आखिरी श्रद्धांजलि दी।
विंग कमांडर नमांश स्याल की शुक्रवार, 21 नवंबर को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA Mk-1) उड़ाते समय मौत हो गई, जो दुबई में एक इवेंट के दौरान क्रैश हो गया। पायलट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी, छह साल की बेटी और माता-पिता हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए विज़ुअल्स में, विंग कमांडर नमांश स्याल की पत्नी विंग कमांडर अफशां, आंखों में आंसू लिए अपने पति को आखिरी श्रद्धांजलि देती दिखीं।
#WATCH | Himachal Pradesh: Wing Commander Afshan salutes her husband, Wing Commander Namansh Syal, as she pays her last respects to him.— ANI (@ANI) November 23, 2025
Wing Commander Namansh Syal lost his life in the LCA Tejas crash in Dubai on 21st November. pic.twitter.com/DPKwARut4r
वह अपने पति, जो एक साथी IAF ऑफिसर थे, को विदाई देते हुए सलामी देती हुई भी दिखीं। इसके अलावा, विंग कमांडर नमांश स्याल को IAF ऑफिसर्स ने गन सैल्यूट दिया, जो उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान पर लाए जाने पर इकट्ठा हुए थे। विंग कमांडर नमांश स्याल के अंतिम संस्कार से पहले उन्हें आखिरी बार देखने के लिए कई गांव वाले भी इकट्ठा हुए थे।
विंग कमांडर का क्रैश दुबई एयरशो में एक रूटीन एरोबैटिक शो के दौरान हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट्स में से एक है, जहाँ 150 से ज़्यादा देश अपने एयरोस्पेस काम को दिखा रहे थे। आखिरी दिन के विज़ुअल्स में दिख रहा है कि तेजस फाइटर अचानक आगे की ओर झुका और फिर उसमें आग लग गई और पूरे एयरफील्ड में घना धुआं फैल गया। अब कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी इसकी वजह की जांच कर रही है।
सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा के पुराने स्टूडेंट, उन्हें दिसंबर 2009 में IAF में कमीशन मिला था। इंडियन एयर फ़ोर्स ने उन्हें एक “पक्के फाइटर पायलट और पूरी तरह से प्रोफेशनल” के तौर पर याद किया, जो अपने “पक्के कमिटमेंट और बहुत बढ़िया स्किल” के लिए जाने जाते थे।