VIDEO: रतन टाटा के अंतिम संस्कार में जब हिंदू पुजारी, मुस्लिम इमाम, सिख गुरु और ईसाई पादरी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए

मुंबई: रतन टाटा का अंतिम संस्कार गुरुवार को मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बुधवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण दिग्गज उद्योगपति का निधन हो गया था। गुरुवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘X’ पर कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान एक हिंदू पुजारी, एक मुस्लिम इमाम, एक सिख गुरु और एक ईसाई पुजारी रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पीछे खड़े होकर श्रद्धांजलि दी।

डॉ. शमा मोहम्मद ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, ‘अपने निधन के बाद भी रतन टाटा भारतीय होने के सच्चे सार को अपनाते हैं। उनके अंतिम संस्कार में एक हिंदू पुजारी, एक मुस्लिम इमाम, एक सिख गुरु और एक ईसाई पुजारी सभी उनके पार्थिव शरीर के पीछे खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। यह एकता की एक शक्तिशाली छवि है, जिसे भाजपा के अंध अनुयायी शायद न सराह सकें।’

Even after his passing, Ratan Tata continues to embody the true essence of being Indian. At his funeral, a Hindu priest, a Muslim imam, a Sikh guru, and a Christian priest all stood in respect behind his mortal remains.



