VIDEO: गोल्ड गवांकर भी हीरो बने नीरज चोपड़ा, प्रधानमंत्री ने दूसरा ओलंपिक पदक जीतने के लिए सराहना की

PM Modi Congratulates Neeraj Chopra VIDEO: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा को चोट से जूझने के बावजूद अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीतने करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने नीरज के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान के अरशद नदीम के बारे में टिप्पणियों के लिए उनकी मां सरोज देवी की भी सराहना की। सरोज ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले नदीम के लिए खुशी व्यक्त करते हुए उसे ‘अपने बेटे जैसा’ बताया था।

नीरज ने प्रधानमंत्री को बताया कि चोट के कारण वह स्वर्ण पदक हासिल करने से चूक गये। मोदी ने उनसे स्वर्ण पदक चूकने पर ध्यान नहीं देने की सलाह देते हुए कहा कि बहुत कम खिलाड़ियों को दो ओलंपिक पदक जीतने का गौरव प्राप्त होता है। मोदी ने कहा, ‘‘आपने चोट के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की है, जो अविश्वसनीय है। यह हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगा। देश के लिए कुछ करने का यही जज्बा हमें प्रेरित करता है।’’

Congratulations 👏🫡🎉 #NeerajChopra on winning the silver medal at the #ParisOlympics. Amazing effort to win two back to back olympic medals.His dedication and hard work is commendable. He has always made India proud. 🇮🇳

🌞He won gold in the Tokyo Olympics and silver in the… pic.twitter.com/FPYtXVBq7R — Yuvrajsinh Jadeja (@YAJadeja) August 8, 2024

उन्होंने कहा कि वह नीरज की चोट पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि आगे चलकर इसे कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। नीरज ने कहा कि वह कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे और आगामी खेल आयोजनों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर पेरिस में रजत पदक हासिल किया।

Nice gesture by Abhishek Bachchan and you make the nation proud. Well done!

Congratulations @Neeraj_chopra1 on winning the Silver 🥈 medal for India. 🇮🇳#NeerajChopra#JavelinThrow#OlympicGames#Paris2024pic.twitter.com/YdPO9wc1yg — Sanjana Ganesan 🇮🇳 (@iSanjanaGanesan) August 9, 2024

नीरज लगातार दो ओलंपिक व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक जीतने वाले तीसरे और ट्रैक एवं फील्ड के पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए । नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले ‘एक्स’ पर लिखा था कि नीरज उत्कृष्टता के साकार रूप हैं । मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा ,‘‘ नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का साकार रूप हैं । बार बार उन्होंने अपनी श्रेष्ठता की बानगी दी है।

That Heartwarming moment when Neeraj Chopra invited Arshad Nadeem for a picture as he realised hat Arshad was missing his nation's flag at the moment. The two athletes, who had been fierce competitors on the field, posed together with the Indian flag.#ArshadNadeem#NeerajChoprapic.twitter.com/qOjdTJ782e — Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) August 7, 2024

भारत हर्षित है कि उन्होंने एक बार फिर ओलंपिक में सफलता पाई है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ रजत जीतने पर उन्हें बधाई । वह आने वाले असंख्य एथलीटों को अपने सपने पूरे करने और देश को गौरवान्वित करने के लिये प्रेरित करते रहेंगे ।’’ अपने बेटे के रजत पदक से खुश नीरज की मां सरोज देवी ने स्वर्ण पदक विजेता नदीम के लिए भी खुशी व्यक्त की और कहा कि वह भी उनके ‘बच्चा’ जैसा है।

