VIDEO: पीएम मोदी ने भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं से फोन पर दी बधाई, बोले- आपके प्रदर्शन से देश गौरान्वित हुआ

Paralympics 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पैरालंपिक खेलों में अब तक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से फोन पर बात की। इनमें मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस शामिल हैं। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अवनि लेखरा को खेलों में उनके अन्य प्रयासों में भी सफलता की कामना की। लेखरा पैरालंपिक में एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने के कारण फोन पर बात नहीं कर पाईं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with the Indian medal winners in the Paralympic Games till now. These included Mona Agarwal, Preethi Pal, Manish Narwal and Rubina Francis. He congratulated each of the winners and said they have made the… pic.twitter.com/Of9nWSIPLx