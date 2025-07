VIDEO: मनसे नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख को हिरासत में लिया गया, मामूली दुर्घटना के बाद महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप

मुंबई:महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता जावेद शेख के बेटे के रूप में पहचाने जाने वाले एक युवक को मुंबई पुलिस ने सोमवार को हिरासत में लिया। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि वह अंधेरी पश्चिम में एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद एक महिला को कथित तौर पर गाली दे रहा था। पुलिस के अनुसार, मनसे के राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख के बेटे राहिल शेख के रूप में पहचाने जाने वाले युवक को वायरल वीडियो में महिला को गाली देते हुए देखा जा सकता है। कथित तौर पर उसकी कार ने महिला को टक्कर मार दी थी। यह घटना मुंबई के अंधेरी पश्चिम में वीरा देसाई रोड पर हुई। अंबोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि राहिल शेख को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। आगे की जांच के लिए उसकी कार भी जब्त कर ली गई है।

मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा, "सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शर्टलेस युवक एक महिला को गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी पहचान राहिल शेख के रूप में हुई है, जो एमएनएस नेता जावेद शेख का बेटा होने का दावा करता है। महिला की कार से कथित तौर पर उसकी कार टकरा गई थी।"

घटना का वीडियो साझा करते हुए शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) नेता संजय निरुपम ने मनसे की आलोचना करते हुए उस पर पाखंड का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में निरुपम ने लिखा, "शराब के नशे में चूर। अर्धनग्न। मनसे नेता का बेटा मराठी बोलने वाली महिला को गालियाँ दे रहा था। ऊपर से अपने पिता के प्रभाव का दिखावा कर रहा था। मराठी अस्मिता की रक्षा का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। क्या मनसे वाले इन्हीं मुसलमानों के दबाव में हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं?"

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Sanjay Nirupam says, "A video of a woman named Rajshree More has recently gone viral. In the video, it is clearly seen that the son of a Maharashtra Navnirman Sena (MNS) leader not only verbally abused the woman but also rammed into her car,… pic.twitter.com/0mjzxpe542