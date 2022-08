वीडियो: एम्बुलेंस न मिलने के बाद गर्भवती पत्नी के ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, घटना मध्य प्रदेश की

Highlights मध्य प्रदेश के दमोह में गर्भवती महिला को अस्पताल जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस पति सब्जी लादने वाले ठेले पर लादकर गर्भवती पत्नी को लेकर पहुंचा अस्पताल पति का आरोप है कि उसने एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल किया लेकिन तीन घटों तक नहीं मिली सेवा

दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना सामने आयी, जिसे देखने के बाद हर कोई दुखी है। जी हां, दमोह में एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसके पति को मजबूरन उस गंभीर हालत में ठेले पर लाद कर ले जाना पड़ा।

जब इस घटना का मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायलर हुआ तो दमोह जिला प्रशासन की आंख खुली और अब जिसे के स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले में जांच की बात कर रहे हैं। इस मामले में दमोह जिला स्वास्थ्य महकमे के उच्च अधिकारियों का कहना है कि जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ओर से कई एम्बुलेंस सेवा में हैं, लेकिन आश्चर्य है कि मरीज के परिजन द्वारा 108 सरकारी एंबुलेंस सेवा को कॉल किये जाने पर भी एम्बुलेंस सेवा समय से नहीं पहुंचीं।

