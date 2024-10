Video: रत्नागिरी में RSS के मार्च के सामने आ गई मुसलमानों की भीड़, पुलिस ने किया हस्तक्षेप, भाजपा विधायक ने कहा - 'इसका हिसाब तो होगा...'

रत्नागिरी: महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा आयोजित एक मार्च के दौरान शुक्रवार शाम को तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस घटना पर भाजपा के नेता और कंकावली से विधायक नितेश राणे ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए दावा किया कि जब तक देश में "जिहादी मानसिकता" वाले लोग मौजूद हैं, वे हिंदुओं को उनके त्यौहार मनाने या आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठनों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देंगे।

नितेश राणे ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' का सहारा लिया और लिखा, "आरएसएस कार्यकर्ता शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, तभी कुछ उपद्रवी तत्वों ने कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाकर कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश की। इसका हिसाब तो होगा, ब्याज के साथ।" बाद में, एक वीडियो संदेश में, राणे ने घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जब आरएसएस अपना शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहा था, तो भीड़ से "अल्लाहु अकबर" के नारे सुनाई दिए। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के मार्च को बाधित करने का प्रयास कुछ व्यक्तियों के बड़े एजेंडे का हिस्सा है, जो हिंदू बहुल देश में रहते हुए भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना चाहते हैं।

An attempt was allegedly made to stop the march of Rashtriya Swayamsevak Sangh but police controlled the mob. The incident happened in Konkannagar of Ratnagiri



