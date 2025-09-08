Vice Presidential Elections News: बीजद के 7 एमपी, नवीन पटनायक ने किया 'खेला'?, उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला

Highlights राज्य सभा में बीजद के सात सदस्य हैं। नई दिल्ली के चार दिवसीय दौरे पर हैं। गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखेगा।

नई दिल्लीः बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक के दिल्ली पहुंचते ही खेला हो गया। बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजू जनता दल ने कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। बीजू जनता दल एनडीए और भारत, दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखेगा। हमारा ध्यान ओडिशा और ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के विकास और कल्याण पर केंद्रित है। नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) के संभावित रुख पर फैसला आ गया है। पार्टी अध्यक्ष और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक रविवार को नई दिल्ली के चार दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजद सांसदों से मुलाकात किए और रुख को स्पस्ट किया। राज्य सभा में बीजद के सात सदस्य हैं।

#WATCH | Delhi: BJD MP Sasmit Patra says, "Biju Janata Dal has decided to abstain from the vice presidential elections tomorrow. The Biju Janata Dal remains equidistant from both the NDA and INDIA alliances. We are focused on the development and welfare of Odisha and 4.5 crore… pic.twitter.com/hiUuhdgwYh — ANI (@ANI) September 8, 2025

उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजद के पास तीन विकल्प था। मतदान से अनुपस्थित रहना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन का समर्थन करना, या ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करना। वैसे तो बीजद राजग और ‘इंडिया’ गठबंधन दोनों से समान दूरी बनाए हुए है। पटनायक दिल्ली दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के रुख की आश्चर्यजनक घोषणा की।

पटनायक की राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फोन कॉल के बाद हो रही है। मोदी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी और उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया था। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए, मोदी ने उन्हें सुझाव दिया था कि वह अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दिल्ली आएं।

बीजद ने 2012 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान में भाग नहीं लिया था, जिसमें हामिद अंसारी जीते थे। वर्ष 2017 के चुनाव में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति चुने गए थे और उस चुनाव में बीजद ने गैर-राजग उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी का समर्थन किया था। हालांकि 2022 में, बीजद ने राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन किया था। यह चुनाव मंगलवार को होना है।

ओडिशा से 31 सांसद (लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10) हैं जिनमें भाजपा के सबसे अधिक 23 सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव के अलावा, माझी अपने मंत्रिपरिषद के विस्तार पर भी भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं।

