उपराष्ट्रपति चुनावः दिल्ली में नवीन पटनायक, किसके पाले में रहेंगे बीजद अध्यक्ष, 9 सितंबर को मतदान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 7, 2025 18:52 IST2025-09-07T18:50:14+5:302025-09-07T18:52:46+5:30
Vice Presidential Election: रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पटनायक ने कहा, ‘‘बीजू जनता दल ओडिशा के लोगों के हितों की रक्षा में हमेशा सबसे आगे रहा है।’’
भुवनेश्वरः नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) के संभावित रुख के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विचार सुनने के एक दिन बाद पार्टी अध्यक्ष और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक रविवार को नयी दिल्ली के चार दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पटनायक राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले वह बीजद सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। पटनायक ने शनिवार शाम बीजद के वरिष्ठ नेताओं और राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) के सदस्यों के साथ बैठक की थी।
रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पटनायक ने कहा, ‘‘बीजू जनता दल ओडिशा के लोगों के हितों की रक्षा में हमेशा सबसे आगे रहा है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि पीएसी की बैठक में राज्य सरकार की ‘अक्षमता’ को उजागर करने के लिए हर घर तक तक जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। समझा जाता है कि पीएसी की बैठक में, बीजद अध्यक्ष ने इस विषय पर वरिष्ठ नेताओं के विचार भी सुने कि ओडिशा में विपक्ष में होने के कारण बदली हुई परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी को क्या रुख अपनाना चाहिए। राज्य सभा में बीजद के सात सदस्य हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव में, बीजद के पास तीन विकल्प हैं - मतदान से अनुपस्थित रहना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन का समर्थन करना, या ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करना। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘वैसे तो बीजद राजग और ‘इंडिया’ गठबंधन दोनों से समान दूरी बनाए हुए है,
लेकिन पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक अपने दिल्ली दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के रुख की आश्चर्यजनक घोषणा कर सकते हैं।’’ पटनायक की राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फोन कॉल के बाद हो रही है। मोदी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी और उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया था।
उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए, मोदी ने उन्हें सुझाव दिया था कि वह अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दिल्ली आएं। बीजद ने 2012 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान में भाग नहीं लिया था, जिसमें हामिद अंसारी जीते थे। वर्ष 2017 के चुनाव में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति चुने गए थे और उस चुनाव में बीजद ने गैर-राजग उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी का समर्थन किया था। हालांकि 2022 में, बीजद ने राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन किया था।