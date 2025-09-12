Vice President Oath: देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी

Vice President Oath: उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले सीपी राधाकृष्णन ने आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। इस दौरान कई नेता मौजूद रहें। वहीं, इस्तीफे के बाद पहली बार पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ भी समारोह में पहुंचे हुए थे।

वहीं, राधाकृष्णन ने लाल कुर्ता पहने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कैबिनेट मंत्रियों व विपक्षी नेताओं सहित कई अन्य शीर्ष राजनीतिक नेता इस समारोह में शामिल हुए।

#WATCH | C.P. Radhakrishnan takes oath as the 15th Vice President of India. President Droupadi Murmu administers the Oath of Office to him.



इससे पहले 9 सितंबर को, एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट हासिल किए थे, जिन्हें 300 वोट मिले थे। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के कारण यह चुनाव कराना पड़ा था।



