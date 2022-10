यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में वाहनों की टक्कर, 6 पुलिसकर्मी, 2 मेडिकल स्टाफ समेत 10 घायल

Highlights डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक कार्यक्रम के लिए लखनऊ से खीरी जा रहे थे जब यह घटना हुई। एएसपी ने कहा कि घायल व्यक्ति खतरे से बाहर हैं और स्थिर हैं। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कोई चोट नहीं आई।

लखनऊ: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले का एक पुलिस वाहन और एक एम्बुलेंस की टक्कर में छह पुलिसकर्मी और दो मेडिकल स्टाफ समेत 10 लोग घायल हो गए।

एएसपी, उत्तरी सीतापुर, राजीव दीक्षित ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक कार्यक्रम के लिए लखनऊ से खीरी जा रहे थे जब यह घटना हुई। एएसपी ने कहा कि घायल व्यक्ति खतरे से बाहर हैं और स्थिर हैं। दीक्षित ने आगे बताया कि डिप्टी सीएम भी सुरक्षित हैं जो खीरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को घर भेज दिया गया।

Uttar Pradesh | Deputy CM Brajesh Pathak was going from Lucknow to Kheri for a program. A police vehicle and an ambulance, part of the convoy collided, injuring 1-2 people of medical staff and 6 police personnel: Dr Rajiv Dixit, ASP, North Sitapur pic.twitter.com/D2VbZSJHRs