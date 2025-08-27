Vaishno Devi Landslide: वैष्णो देवी में भयानक लैंडस्लाइड, मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हुई
By संदीप दाहिमा | Updated: August 27, 2025 13:24 IST2025-08-27T13:24:44+5:302025-08-27T13:24:44+5:30
वैष्णो देवी में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर एक दिन पहले भूस्खलन हुआ था।
वैष्णो देवी में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर एक दिन पहले भूस्खलन हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि लगातार और भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 20 लोग घायल हो गए। मंगलवार को अपराह्न करीब तीन बजे भूस्खलन हुआ और पहाड़ की ढलान से पत्थर, शिलाखंड और चट्टानें नीचे गिरने लगीं।
वैष्णो देवी के रास्ते में हुए लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंची।अभी भी कुछ लोग लापता और घायल हैं ।— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) August 27, 2025
प्रकृति ने इस साल हमें आने वाली और बड़ी आपदा के संकेत और संदेश दिया है कि अब भी संभल जाएँ ।रुक जाएँ! pic.twitter.com/Vae7NT7WPJ
इससे बेखबर लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई। कटरा से मंदिर तक की 12 किलोमीटर की घुमावदार यात्रा के लगभग आधे रास्ते में एक स्थान पर भूस्खलन हुआ। मंदिर तक जाने के दो मार्ग हैं, जिसमें हिमकोटि पैदल मार्ग पर सुबह से यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जबकि पुराने मार्ग पर अपराह्न डेढ़ बजे तक यात्रा जारी थी। हालांकि अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश को देखते हुए यात्रा अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया।
🚨 माँ वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से अब तक 30 की मौत की पुष्टि, 22 घायल.— Madhurendra kumar मधुरेन्द्र कुमार (@Madhurendra13) August 27, 2025
भूस्खलन से हुआ यह हादसा जिसके बाद सेना और अर्धसैनिक बल राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।
उधर जम्मू सहित डोडा और किश्तवाड़ में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई है।#Flood#Floods#IndianArmypic.twitter.com/gUxdsHtF4B