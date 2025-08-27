Highlights Vaishno Devi Landslide: वैष्णो देवी में भयानक लैंडस्लाइड, मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हुई

वैष्णो देवी में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर एक दिन पहले भूस्खलन हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि लगातार और भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 20 लोग घायल हो गए। मंगलवार को अपराह्न करीब तीन बजे भूस्खलन हुआ और पहाड़ की ढलान से पत्थर, शिलाखंड और चट्टानें नीचे गिरने लगीं।

वैष्णो देवी के रास्ते में हुए लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंची।अभी भी कुछ लोग लापता और घायल हैं ।



प्रकृति ने इस साल हमें आने वाली और बड़ी आपदा के संकेत और संदेश दिया है कि अब भी संभल जाएँ ।रुक जाएँ! pic.twitter.com/Vae7NT7WPJ — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) August 27, 2025

इससे बेखबर लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई। कटरा से मंदिर तक की 12 किलोमीटर की घुमावदार यात्रा के लगभग आधे रास्ते में एक स्थान पर भूस्खलन हुआ। मंदिर तक जाने के दो मार्ग हैं, जिसमें हिमकोटि पैदल मार्ग पर सुबह से यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जबकि पुराने मार्ग पर अपराह्न डेढ़ बजे तक यात्रा जारी थी। हालांकि अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश को देखते हुए यात्रा अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया।

English summary :

Vaishno Devi Ardhkuwari Landslide Death 32 People in jammu kashmir today

Web Title: Vaishno Devi Ardhkuwari Landslide Death 32 People in jammu kashmir today