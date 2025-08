WATCH: त्रासदी से खुद को बचाने की जद्दोजहद, धराली में बादल फटने के बाद मलबे से निकलता शख्स; दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Uttarkashi Cloudburst Video: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने के बाद स्थिति भयावह हो गई है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है और मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू किए जाने का काम जारी है। इस बीच, धराली गांव का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स तबाही के बाद खुदको बचाने की जंग करता दिख रहा है।

वीडियो में शख्स कीचड़ और मलबे से खुद को बचा रहा है। बादल फटने के बाद वह फंस गया और किसी तरह से खुद को कीचड़ से निकाल रहा है। जबकि दूसरा शख्स तबाही के बीच सुरक्षित बचने के लिए बेताब भागता रहा।

इस पूरी घटना का वीडियो दूर से देख रहे चश्मदीदों ने बनाया जो जोर-जोर से चिल्ला रहे थे और शख्स को सुरक्षित निकलने के लिए हिम्मत दे रहे थें।

Footage shows a man trying to make his way through the debris, after cloudburst and flash floods hit Dharali in Uttarakhand.