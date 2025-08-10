Uttarkashi Cloudburst: ‘5 लाख रुपये का दिया गया आश्वासन, लेकिन मिला 5,000 रुपये का चेक’, उत्तरकाशी बाढ़ पीड़ितों का विरोध | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: August 10, 2025 15:00 IST2025-08-10T14:58:57+5:302025-08-10T15:00:11+5:30
विरोध में, निवासियों ने चेक लेने से इनकार कर दिया और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाले प्रशासन पर उनके नुकसान को कम आंकने का आरोप लगाया।
उत्तरकाशी: उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल गाँवों में हाल ही में आई बाढ़ से तबाह हुए परिवारों को "तत्काल राहत" के तौर पर 5,000 रुपये के चेक दिए जाने के बाद गुस्सा भड़क रहा है, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले घोषित 5 लाख रुपये के मुआवजे का एक छोटा सा हिस्सा है। विरोध में, निवासियों ने चेक लेने से इनकार कर दिया और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाले प्रशासन पर उनके नुकसान को कम आंकने का आरोप लगाया।
ग्रामीणों ने अंतरिम सहायता अस्वीकार की, पूर्ण मुआवज़ा मांगा
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को वितरित किए गए चेकों ने विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि घरों, व्यवसायों और कृषि भूमि के विनाश को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। इंडिया टुडे के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान एक ग्रामीण ने कहा, "पाँच लाख का आश्वासन दिया गया था, पाँच हज़ार मिले, यह अपमान है।"
उत्तरकाशी के ज़िला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने इस कदम का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि भुगतान केवल एक अंतरिम उपाय है। उन्होंने कहा, "पूरे नुकसान का आकलन करने और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद, उचित मुआवज़ा दिया जाएगा।"
समझ क्या रखा है हम पहाड़ियों को? आपदा राहत के लिए करोड़ो का बजट स्वीकृत— Uttarakhand Kranti Dal (@ukd2024) August 8, 2025
पर धराली ग्रामीणों को दिया जा रहा 5000/-
का चेक ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की ! #उत्तराखंड_क्रांति_दल@pushkardhami#help#UttarkashiCloudburstpic.twitter.com/w1bfUfSBaI
मुख्यमंत्री ने घर खोने वाले परिवारों और मृतकों के परिजनों को पाँच-पाँच लाख रुपये देने का वादा किया है। राजस्व सचिव के नेतृत्व में एक तीन-सदस्यीय पैनल एक पुनर्वास और आजीविका पुनरुद्धार योजना तैयार कर रहा है, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर आने की उम्मीद है।
नुकसान का आकलन जारी, बचाव कार्य जारी
इस बीच, शनिवार को बचाव अभियान पाँचवें दिन में प्रवेश कर गया, हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए निवासियों को निकाला और संपर्क से कटे बस्तियों में भोजन पहुँचाया। धराली बाज़ार में, जहाँ भूस्खलन ने होटलों, होमस्टे और दुकानों को तहस-नहस कर दिया था, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों ने डॉग स्क्वॉड और थर्मल इमेजिंग उपकरणों की मदद से अपनी खोज जारी रखी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पाँच लोगों की मौत हो गई है, दो शव बरामद हुए हैं और 49 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। प्रशासन आगे के मुआवजे को अंतिम रूप देने के लिए घरों, खेतों और संपत्ति को हुए नुकसान का भी आकलन कर रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोगों को निकालने का काम लगभग पूरा हो गया है, और अब बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और सड़क मार्ग बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बचे हुए लोगों को भोजन, कपड़े और आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित की गई हैं।