कांग्रेस नेता नगमा ने कहा- जब पार्टी में आई तो सोनिया जी ने कहा था राज्यसभा भेजूंगी...18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे

Highlights रविवार को कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस की लिस्ट में राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय माकन और प्रमोद तिवारी इत्यादि का नाम है। कांग्रेस द्वारा राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद से ही विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए।

नई दिल्ली: राज्यसभा के लिए 10 जून को चुनाव होना है। ऐसे में जहां कांग्रेस ने रविवार को 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की तो वहीं इस लिस्ट से पार्टी में काफी असंतोष है। पवन खेड़ा और संयम लोढ़ा के अलावा प्रत्याशियों की इस लिस्ट से नगमा भी काफी निराश नजर आईं। इसी क्रम में कांग्रेस नेत्री और मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्ष नगमा ने ट्वीट किया।

SoniaJi our Congress president had personally committed to accommodating me in RS in 2003/04 whn I joined Congressparty on her behest we weren’t in power thn.Since then it’s been 18Yrs they dint find an opportunity Mr Imran is accommodated in RS frm Maha I ask am I less deserving