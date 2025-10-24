'मैं मर जाऊंगा...': सऊदी अरब से यूपी के आदमी की मदद की गुहार, वायरल क्लिप पर भारतीय दूतावास का रिएक्शन | WATCH
By रुस्तम राणा | Updated: October 24, 2025 19:30 IST2025-10-24T19:30:24+5:302025-10-24T19:30:24+5:30
एक्स (पहले ट्विटर) पर एक बयान में, दूतावास ने कहा, "दूतावास उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में सऊदी अरब में जगह/प्रांत, संपर्क नंबर या मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।"
नई दिल्ली: सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने एक वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया है, जिसमें एक आदमी खुद को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि उसे खाड़ी देश में उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ रखा गया है।
मिशन ने दिल्ली की वकील कल्पना श्रीवास्तव से भी अपील की, जिन्होंने यह वीडियो ऑनलाइन शेयर किया था, कि वे और जानकारी देने में मदद करें। दूतावास ने कहा, "@Lawyer_Kalpana कृपया आपके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के सोर्स से डिटेल्स लें।"
भारतीय दूतावास ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी संपर्क किया और कहा, "जैसा कि व्यक्ति कहता है कि वह प्रयागराज जिले का है, @DM_PRAYAGRAJ @Sp_prayag @prayagraj_pol भी उसके परिवार से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें सलाह दे सकते हैं कि वे हमें cw.riyadh@mea.gov.in पर लिखें,"।
माननीय विदेश मंत्री @DrSJaishankar जी तत्काल संज्ञान मे ले, प्रयागराज हंडिया प्रतापपुर का रहने वाला फंसा सऊदी अरब मे...— कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) October 23, 2025
पार्ट 1 सभी भाई बहन इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी सहायता हो पाए 🙏 pic.twitter.com/5op97otITq
रेगिस्तान से एक आदमी की मदद की गुहार
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक आदमी बैकग्राउंड में ऊंट के साथ भोजपुरी में बात करता हुआ दिख रहा है। वह दावा कर रहा है कि उसे सऊदी अरब में उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ रखा गया है। इस क्लिप ने ऑनलाइन काफी ध्यान खींचा है और 24 घंटे के अंदर इसे 140,000 से ज़्यादा बार देखा गया है।
वीडियो में आदमी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मेरा गाँव इलाहाबाद में है... मैं सऊदी अरब आया था। कपिल के पास मेरा पासपोर्ट है। मैंने उससे कहा कि मुझे घर जाना है, लेकिन वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है।”