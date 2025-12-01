‘SIR वर्क प्रेशर’ के कारण अपनी जान देने वाले यूपी बीएलओ का अंतिम VIDEO, आत्महत्या से पहले फूट-फूटकर रोए, घरवालों से मांगी माफी, कहा- बेटियों का ख्याल रखना
By रुस्तम राणा | Updated: December 1, 2025 16:48 IST2025-12-01T16:48:05+5:302025-12-01T16:48:05+5:30
यह कदम उठाने से कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया गया उनका आखिरी वीडियो सामने आया है। वीडियो में सिंह को रोते हुए देखा जा सकता है।
मुरादाबाद: एक और सुसाइड की खबर आई है, जो कथित तौर पर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) के काम के प्रेशर से जुड़ी है। सर्वेश सिंह, 46 साल के टीचर, जो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपने घर पर मरे हुए पाए गए।
यह कदम उठाने से कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया गया उनका आखिरी वीडियो सामने आया है। वीडियो में सिंह को रोते हुए देखा जा सकता है। उनका कहना है कि वह वोटर लिस्ट पर एसआईआर का काम पूरा नहीं कर पाए थे और अपने परिवार से "उनकी दुनिया से दूर जाने" के लिए माफ़ी मांगते हैं। वह अपनी माँ और बहन से भी अपनी चार बेटियों का ध्यान रखने की रिक्वेस्ट करते हैं।
वीडियो में रोते हुए वह कहते हैं, “मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पिछले 20 दिनों से सो नहीं पाया हूँ। मेरी चार छोटी बेटियाँ हैं। दूसरे लोग काम पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं।” उन्होंने यह भी कहा कि उनके फ़ैसले के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, और उनसे इस बारे में उनके परिवार से कुछ भी पूछने या सवाल न करने की अपील की।
BLO सर्वेश सिंह का अंतिम वीडियो.— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) December 1, 2025
आत्महत्या से पहले वो रो रहे थे. माफी मांग रहे थे. अपनी बेटियों का ख्याल रखने की बात कर रहे थे. pic.twitter.com/kv4wV9uX18
खबर है कि सिंह की पत्नी ने उन्हें घर के स्टोरेज रूम में लटका हुआ पाया और तुरंत लोकल पुलिस को फोन किया। सिंह, जो एक स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं, उन्हें 7 अक्टूबर को बीएलओ की ड्यूटी दी गई थी। यह उनकी पहली चुनाव से जुड़ी ड्यूटी थी। बीएलओ लोगों के लिए संपर्क का मुख्य ज़रिया होता है, जो उन्हें चुनाव से जुड़े फ़ॉर्म भरने और तय डेटाबेस में उनकी डिटेल्स अपलोड करने में मदद करता है।
हाल के हफ़्तों में, कई बीएलओ ने कथित तौर पर ज़्यादा काम के बोझ और सीनियर अधिकारियों के दबाव का हवाला देते हुए अपनी जान दे दी है। इन घटनाओं ने राजनीतिक तूफ़ान खड़ा कर दिया है क्योंकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में वोटर रोल में बदलाव का काम जारी है।