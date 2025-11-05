UP: मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन के गलत साइड से उतरने पर 4 यात्री कुचले

UP: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से कम से कम चार यात्रियों की मौत हो गई। रिपोर्टों के अनुसार, इस दुखद हादसे में लगभग आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की आशंका है। पीड़ित चोपन से वाराणसी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वे एक पैसेंजर ट्रेन से चुनार पहुँचे थे, तभी चुनार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यात्री ट्रेन के प्लेटफार्म की तरफ नहीं, बल्कि विपरीत दिशा में उतरे थे, जहाँ वे दूसरी दिशा से आ रही एक अन्य ट्रेन की चपेट में आ गए।

पता चला है कि ट्रेन संख्या 13309 (चोपन-प्रयागराज एक्सप्रेस) चुनार स्टेशन के प्लेटफार्म 4 पर पहुँची, जिसके बाद कई यात्री गलत दिशा से उतर गए और मुख्य लाइन पर अतिक्रमण करने लगे, जबकि फुटओवर ब्रिज उपलब्ध था। जब यात्री ट्रैक पार कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से ट्रेन संख्या 12311 (नेताजी एक्सप्रेस) आ गई और चार यात्रियों को कुचल दिया।



