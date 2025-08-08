दिल्ली के सामने न झुकने की बात करते हैं उद्धव ठाकरे?, सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने कहा- ‘इंडिया’ गठबंधन बैठक में आखिरी पंक्ति की सीट, अपमान का कोई एहसास नहीं

Highlights पुणे में फडणवीस ने कहा कि ठाकरे दिल्ली के सामने न झुकने की बात करते हैं। हमेशा अग्रिम पंक्ति में, बल्कि हम सभी से आगे बैठाया जाता था। अब स्थिति देखिए, जब वे सत्ता में भी नहीं हैं। यह दुखद है।

मुंबईः भाजपा और शिवसेना ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे का उपहास उड़ाया और दावा किया कि एक दिन पहले दिल्ली में ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में उन्हें आखिरी पंक्ति की सीट पर बैठाकर ‘‘दर्दनाक’’ अपमान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सहयोगी शिवसेना (उबाठा) को उसकी जगह दिखा दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे भाजपा में थे तो वह हमेशा पहली पंक्ति में बैठते थे। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि ठाकरे दिल्ली के सामने न झुकने की बात करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘लेकिन अब स्थिति देखिए, जब वे सत्ता में भी नहीं हैं। यह दुखद है। जब वह हमारे साथ थे, तो उन्हें हमेशा अग्रिम पंक्ति में, बल्कि हम सभी से आगे बैठाया जाता था। अब यह स्पष्ट है कि उन्हें वहां कितना सम्मान मिल रहा है।’’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिन लोगों का अपमान किया गया है, उन्हें अपमान का कोई एहसास नहीं है।

शिंदे ने कहा, ‘‘जो लोग आत्म-सम्मान को गिरवी रख देते हैं और बाल ठाकरे के आदर्शों को त्याग देते हैं, उन्हें इससे कुछ भी महसूस नहीं होगा। कांग्रेस ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें (उद्धव और आदित्य ठाकरे) पीछे की पंक्तियों में क्यों बैठाया गया।’’

ठाकरे, उनके बेटे आदित्य और पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत को ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक के दौरान अंतिम पंक्तियों में बैठे देखा गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर एक प्रस्तुति दे रहे थे। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने ‘एक्स’ पर बैठक का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था, ‘‘इस तस्वीर में आत्म-सम्मान खोजें!’’

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने शिंदे पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग आगे की पंक्ति में बैठने के लिए धक्का-मुक्की करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बैठक में घर जैसा माहौल था। स्क्रीन से दूर बैठने का फैसला हमारा था। उन्हें (शिवसेना और भाजपा को) राहुल गांधी के इस खुलासे से परेशानी है कि भारत का निर्वाचन आयोग उनके कार्यालय से चलता है।’’

राउत ने कहा कि गांधी एक प्रस्तुति दे रहे थे और उद्धव को आगे बैठने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने (उद्धव ने) कहा कि बेहतर दृश्य के लिए अंतिम पंक्ति में बैठना आरामदायक है। उन्होंने कहा, ‘‘उद्धव जी, रश्मि (ठाकरे) और आदित्य ठाकरे ही थे, जिन्हें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के नए घर का दौरा कराया।’’

