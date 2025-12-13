Thiruvananthapuram Nagar Nigam Results 2025: कुल 101 सीट, NDA 50, LDF 29, UDF 19?, 45 वर्षों से एलडीएफ सत्ता खत्म, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 13, 2025 15:51 IST2025-12-13T15:48:41+5:302025-12-13T15:51:14+5:30
Thiruvananthapuram Corporation Results 2025:केरल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार मंगलवार (9 दिसंबर) को हुए स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 70.91 प्रतिशत मतदान हुआ था।
तिरुवनंतपुरम: सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) को करारा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 वार्डों पर जीत हासिल की है। केरल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार मंगलवार (9 दिसंबर) को हुए स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 70.91 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं दूसरी ओर एलडीएफ और यूडीएफ ने क्रमशः 29 और 19 वार्ड जीते। दो वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीते।
My gratitude to the people across Kerala who voted for BJP and NDA candidates in the local body polls in the state. Kerala is fed up of UDF and LDF. They see NDA as the only option that can deliver on good governance and build a #VikasitaKeralam with opportunities for all.— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2025
Thank you Thiruvananthapuram!— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2025
2020 में हुए तिरुवनंतपुरम के पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ ने 52 वार्ड, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 33 और यूडीएफ ने 10 वार्ड जीते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उन सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का आभारी हूं जिन्होंने जनता के बीच काम किया और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित किया।
आज का दिन केरल में पीढ़ियों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं और हमें उन पर गर्व है!" केरल के 1,199 स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनाव की सुबह आठ बजे शुरू मतगणना की शुरुआत हुई थी।
तिरुवनंतपुरम नगर निगम में राजग ने एलडीएफ और यूडीएफ को हराया है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पिछले 45 वर्षों से एलडीएफ की सत्ता में थी। कोल्लम, कोच्चि और त्रिशूर नगर निगमों में एलडीएफ को झटका लगा है। पिछली बार जीत हासिल की थी। कोल्लम नगर निगम पर 2000 से और त्रिशूर नगर निगम पर 2015 से एलडीएफ का शासन है।
एलडीएफ ने 2020 में कोच्चि नगर निगम सीट यूडीएफ से जीती थी और अब कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन वहां वापसी करने के लिए तैयार दिख रहा है। यूडीएफ के कन्नूर नगर निगम को बरकरार रखने संभावना है और कोझिकोड नगर निगम एलडीएफ के पास रहने की उम्मीद है।
स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतक दलों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की दिशा तय होगी। चुने गए पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगा। वहीं, निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा।