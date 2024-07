'हादसा एकदम तूफान की तरह आया, जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं..', उन्नाव हादसे की कहानी, यात्री रौशन की जुबानी

Highlights हादसा एकदम आंधी-तूफान की तरह हुआ पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ, बस आवाजें आईं- हादसे के बाद बोलीं बिहार की रौशन उन्होंने बताया कि किसी की जान चली गई और किसी के सिर पर..

Lucknow-Agra Express Highway Accident:उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बस के दूध के कंटेनर से टकरा जाने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो जाने के बाद चश्मदीद और बिहार से दिल्ली जा रहीं यात्री रौशन ने पूरी आपबीती बताई। इसके साथ उन्होंने कहा कि दुर्घटना काफी खौफनाक थी। उन्होंने बताया कि ये हादसे एकदम तूफान की तरह आया, जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया, बस चारों ओर अफरा-तफरा और शोर मचा हुआ था।

उन्होंने आगे कहा, "हादसे के वक्त हम सब सो रहे थे, अचानक आवाज आई आंधी तूफान के जैसे, फिर जैसे-तैसे अपनी बेटी को उठाया, सब लोग शोर मचा रहे थे, किसी तरह अपनी बेटे को नीचे उतारा, फिलहाल हम सही सलामत हैं।" रौशन बताती हैं कि वो गरीबी की वजह से और कमाने-खाने के लिए दिल्ली रहती हैं, जहां उनके पति भी हैं। वो घर में काम के साथ धागा-कटिंग का काम भी करती हैं, उन्होंने बताया कि वो बेटी के साथ त्योहार पर अपनी माता के घर पहुंची थीं।"

#WATCH | A woman from Bihar, Raushan who was travelling with her daughter on the Bus, says, "We both were sleeping, suddenly we heard the commotion, anyhow I managed to come down with the help of someone. We live in Delhi for employment... Our luggage, my phone is there on the… https://t.co/y27mNXhrGCpic.twitter.com/UuVM0uZX5t