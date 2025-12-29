ठाणे-वसई-विरार नगर निगम चुनाव 2026ः एआईएमआईएम ने प्रत्याशी की घोषणा की, 8 उम्मीदवार उतारे, देखिए सूची

Highlights Thane-Vasai-Virar Municipal Corporation Elections 2026: सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पेशेवर शामिल हैं, जिनमें दो चिकित्सक भी हैं। Thane-Vasai-Virar Municipal Corporation Elections 2026: एआईएमआईएम के टिकट पर निकाय चुनाव लड़ेंगे। Thane-Vasai-Virar Municipal Corporation Elections 2026: भिवंडी-निजामपुर चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन पर चर्चा अंतिम चरण में है।

Thane: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन(एआईएमआईएम) ने ठाणे और वसई-विरार नगर निगमों के आगामी चुनावों के लिए सोमवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने बताया कि फिलहाल ठाणे शहर के मुंब्रा क्षेत्र से पांच और वसई-विरार क्षेत्र से तीन उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पेशेवर शामिल हैं, जिनमें दो चिकित्सक भी हैं। ये एआईएमआईएम के टिकट पर निकाय चुनाव लड़ेंगे।’’ जलील ने कहा कि पार्टी ऐसे उम्मीदवार उतारना चाहती है जिनका स्थानीय जुड़ाव हो और जिनके पास सार्वजनिक सेवा का अनुभव हो। उन्होंने बताया कि भिवंडी-निजामपुर चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन पर चर्चा अंतिम चरण में है।

जलील ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों में पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति के तहत एआईएमआईएम तलोजा में भी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। ठाणे, वसई-विरार और भिवंडी-निजामपुर नगर निगमों समेत 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है।

पुणे महानगरपालिका चुनाव के लिए राकांपा (शप) और राकांपा ने किया गठबंधन

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता रोहित पवार ने पुणे महानगरपालिका चुनावों के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ पार्टी के गठबंधन की सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चुनाव में प्रतिद्वंद्वी गुट के साथ जाना चाहते थे। अजित पवार ने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका चुनावों के लिए दोनों गुटों के बीच गठबंधन की घोषणा रविवार को की।

रोहित पवार ने कहा, ‘‘राकांपा (शप) के शहर प्रमुख प्रशांत जगताप के पार्टी छोड़ने के बाद, कई कार्यकर्ता कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के पास आए और कहा कि दोनों गुटों को एक साथ आना होगा। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गठबंधन का निर्णय लिया गया है।’’

उन्होंने कहा कि यह गठबंधन दोनों गुटों के लिए चुनावी जंग को आसान बनाने के लिए किया गया है और फिलहाल पार्टियां पुणे तथा पिंपरी-चिंचवड के महानगरपालिका चुनाव एक साथ लड़ेंगी। पार्टी के महासचिव ने कहा, ‘‘(शरद) पवार साहब इस फैसले में शामिल नहीं थे। हालांकि, उनका मानना ​​है कि पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं और नगर निगम चुनावों के लिए उनके विचार मायने रखते हैं।’’

उन्होंने कहा कि सीट साझा करने का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे तथा मतगणना अगले दिन होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है।

Web Title: Thane-Vasai-Virar Municipal Corporation Elections 2026: AIMIM announces candidates, fields 8 candidates, see list