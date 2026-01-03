Supermoon: आज दिखाई देगा साल का पहला सुपरमून, बेहद विशाल और चमकदार नजर आएगा चाँद, कब, कैसे और कहां देखें?

Supermoon 2026: 3 जनवरी को एक चमकदार "वोल्फ सुपरमून" रात के आसमान को रोशन करेगा, जो मिथुन राशि में सूरज के ठीक सामने उगते समय एक आम पूर्णिमा के चांद से थोड़ा बड़ा और ज़्यादा चमकदार दिखेगा। यह 2026 का पहला पूर्णिमा का चांद होगा और इस साल दिखने वाले तीन सुपरमून में से एक होगा।

सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा का चांद पेरिगी के पास होता है, जो उसकी कक्षा में वह बिंदु है जहां वह पृथ्वी के सबसे करीब आता है। क्योंकि चंद्रमा की कक्षा एक अंडाकार होती है, इसलिए उसकी दूरी लगभग 3,56,000 से 4,06,000 किमी तक बदलती रहती है, जिससे हमारे आसमान में उसका आकार और चमक बदल जाती है। 3 जनवरी को, चंद्रमा लगभग 362,000 किमी दूर होगा, जिससे यह सबसे दूर होने की तुलना में लगभग 6–14% बड़ा और लगभग 13–30% ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा।

जनवरी का चाँद इतना चमकीला क्यों दिखता है?

यह पूर्णिमा का चाँद "ट्रिपल बूस्ट" पा रहा है: एक तो यह पूरा है, दूसरा पेरिगी के पास है, तीसरा यह तब होता है जब पृथ्वी सूरज के करीब होती है (पेरिहेलियन के पास), जिससे चाँद की सतह पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी बढ़ जाती है।

यह कॉम्बिनेशन वुल्फ सुपरमून को 2026 के सबसे चमकीले पूर्णिमा के चाँद में से एक बनाता है, भले ही नंगी आँखों से आकार का अंतर बहुत कम दिखे।

जनवरी की पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से वुल्फ मून के नाम से जाना जाता है, यह नाम उत्तरी गोलार्ध की लोककथाओं से जुड़ा है जो सर्दियों की आधी रातों को भेड़िये के चिल्लाने से जोड़ती है। आज यह नाम मुख्य रूप से सांस्कृतिक है, लेकिन यह हर महीने की पूर्णिमा को पहचानने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है।

कैसे और कब देखें?

चाँद 3 जनवरी को लगभग 10:02–10:04 जीएमटी पर पूरा गोल होगा, लेकिन यह दोनों तरफ़ कुछ रातों तक पूरा ही दिखेगा। सबसे अच्छा नज़ारा 2 और 3 जनवरी को चाँद निकलने के समय दिखेगा, जब यह पूर्वी क्षितिज पर नीचे लटका हुआ होता है और पृथ्वी के वायुमंडल के कारण इसका रंग पीला या नारंगी हो सकता है। देखने वाले चाँद के पास चमकदार बृहस्पति को भी देख सकते हैं, जो शाम के आसमान में एक शानदार जोड़ी बनाता है।

क्या यह भारत में दिखेगा?

यह खगोलीय नज़ारा पूरे भारत में दिखाई देगा। भारत में आसमान देखने वाले लोग इसे सूर्यास्त के तुरंत बाद, शाम 5:45 बजे-6:00 बजे (भारतीय समयानुसार) के आसपास देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के करीब होने के कारण यह आम पूर्णिमा के चांद से बड़ा और ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा।

यह पूरी रात दिखाई देगा और सुबह पश्चिम में अस्त हो जाएगा। यह घटना इस साल की सबसे खास चंद्र घटनाओं में से एक है और इसे नंगी आंखों से या अगर उपलब्ध हो तो कैमरे या टेलीस्कोप से सबसे अच्छे से देखा जा सकता है।

