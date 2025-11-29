Sultan Azlan Shah Cup 2025: फाइनल में भारत, कनाडा को 14-3 से हराया, बेल्जियम से सामना होने की संभावना

Sultan Azlan Shah Cup 2025: बेल्जियम के वर्तमान में 10 अंक हैं, शनिवार को बाद में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, जिसके सात अंक हैं।

इपोहः भारत की पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को मलेशिया के इपोह में सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 के अपने अंतिम राउंड-रॉबिन मुकाबले में कनाडा को 14-3 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। डिफेंडर जुगराज सिंह चार गोल के साथ भारत के शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने तीन पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया। अभिषेक, अमित रोहिदास और राजिंदर सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि सेल्वम कार्थी, नीलकांत शर्मा, संजय और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया। इस नतीजे से यह सुनिश्चित हो गया है कि अन्य नतीजों के बावजूद भारत अंक तालिका में शीर्ष दो में रहेगा।

क्रेग फुल्टन द्वारा प्रशिक्षित टीम का फाइनल में बेल्जियम से सामना होने की संभावना है, वही टीम जिसने राउंड-रॉबिन चरण में भारत को उसकी एकमात्र हार दी थी। बेल्जियम के वर्तमान में 10 अंक हैं, शनिवार को बाद में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, जिसके सात अंक हैं। न्यूजीलैंड के पास फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का एक मौका है, लेकिन उसे कम से कम छह गोल के अंतर से जीत की आवश्यकता है।

