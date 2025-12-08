500 करोड़ रुपये का सूटकेस दो और सीएम बनो?, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के बयान पर शिवकुमार ने कहा- ‘पागलों के किसी अस्पताल’ में भर्ती हो?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 8, 2025 14:31 IST2025-12-08T14:30:23+5:302025-12-08T14:31:18+5:30
बेंगलुरुः कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू को ‘‘मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये’’ वाली उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें ‘‘पागलों के किसी अस्पताल’’ में भर्ती होने की सलाह दी। पंजाबकांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि ‘‘जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वही मुख्यमंत्री बनता है।’’ इस टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस के कामकाज पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, ‘‘उन्हें अस्पताल में, ‘पागलों के किसी अच्छे अस्पताल’ में भर्ती कराया जाना चाहिए।’’ नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि यदि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है तो उनके पति सक्रिय राजनीति में लौटेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास किसी भी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वे पंजाब को 'स्वर्णिम राज्य' में बदल सकते हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि हम हमेशा पंजाब और पंजाबीयत की बात करते हैं, "लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं, जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें।" हालांकि, रविवार शाम को नवजोत कौर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।