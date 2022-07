भारतीय नौसेना को सौंपा गया INS विक्रांत, समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, जानिए विशेषताएं

Highlights भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को सौंपा 45000 टन के इस युद्धपोत को बनाने में 20000 करोड़ की लागत आई है

कोचीन: हिंद महासागर में चीन को चुनौती देने के लिए भारतीय नौसेना की ताकत में जल्द ही बड़ा इजाफा होने वाला है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। 45000 टन के इस युद्धपोत को बनाने में 20000 करोड़ का खर्च आया है। इस पोत के नौसेना में शामिल हो जाने से समुद्र में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम विक्रांत भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर रखा गया है। 1971 में विक्रांत नाम के विमान वाहक पोत ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी।

The successful delivery of Indigenous Aircraft Carrier #IAC#Vikrant by Cochin Shipyard marks a red letter day for Indian Shipbuilding industry and self reliance in building complex warships. #AatmanirbhartaInDefence#IndiaAt75@DefenceMinIndia



Details: https://t.co/Z8fSwQWXTWpic.twitter.com/FPn7V16QYZ