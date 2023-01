दिल्ली में जबरदस्त ठिठुरन, 2.8 डिग्री तक लुढ़का पारा, सीजन की सबसे सर्द सुबह के बाद मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Highlights दिल्ली में आज मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई है। यहां पर आज पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का गया है। ऐसे में बुधवार को यहां पारा 4.4 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में जबरदस्त शीत लहर के चलते गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई, जब पारा तीन डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया है।

विभाग के अनुसार, सुबह साढ़े पांच बजे दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह गई। दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में गुरुवार को न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को वहां पारा 4.4 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

Cold wave grips Delhi, people sit around bonfires to get relief. Visuals from Mandi House pic.twitter.com/cR1YgkyNBy

लोधी रोड, आयानगर और रिज के मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान क्रमशः 2.8 डिग्री सेल्सियस, 2.2 डिग्री सेल्सियस और 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के लिए गुरुवार और शुक्रवार के वास्ते ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया था।

Dense to very dense fog and cold day conditions very likely to continue over northwest India during next 3 days and decrease in intensity & distribution thereafter. pic.twitter.com/MtHAmR6CRs