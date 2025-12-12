स्टार पहलवान विनेश फोगट ने संन्यास का फैसला पलटा, 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स में मेडल जीतने का लक्ष्य
December 12, 2025
नई दिल्ली: रिटायरमेंट का अपना फैसला बदलते हुए, स्टार रेसलर विनेश फोगट ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स में ओलंपिक मेडल जीतने के लिए मैट पर लौटेंगी। तीन बार की ओलंपियन, उन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने 2019 और 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल, 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड, 2014 में ब्रॉन्ज़ और एशियन चैंपियनशिप में कई मेडल जीते। तीन कोशिशों में वह ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाई हैं।
विनेश, जो अभी हरियाणा की जुलाना सीट (ज़िला जींद) से कांग्रेस सांसद हैं, ने पेरिस ओलंपिक्स गोल्ड मेडल बाउट से डिसक्वालिफ़ाई होने के बाद रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने अपनी डिसक्वालिफ़ाई के ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन ऑफ़ स्पोर्ट्स (CAS) का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई अच्छा फ़ैसला नहीं मिला।
रेसलिंग में वापसी के अपने फैसले के बारे में बताते हुए, उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, "लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस अंत है। लंबे समय तक, मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहाँ तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की ज़रूरत थी। सालों में पहली बार, मैंने खुद को सांस लेने दिया।"
उन्होंने कहा, "मुझे अपने सफ़र की गंभीरता, उतार-चढ़ाव, दिल टूटने, त्याग, मेरे वो रूप समझने में समय लगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखे। और कहीं न कहीं उस सोच में, मुझे सच पता चला, मुझे अब भी यह खेल पसंद है। मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूँ।"
उन्होंने कहा, "उस चुप्पी में, मुझे कुछ मिला, मैं भूल गई थी कि 'आग कभी नहीं बुझती'। यह सिर्फ़ थकान और शोर के नीचे दबा हुआ था। डिसिप्लिन, रूटीन, लड़ाई... यह सब मेरे सिस्टम में है। मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मेरा एक हिस्सा मैट पर ही रहा।"
उन्होंने आगे कहा, "तो मैं यहां हूं, LA28 की ओर एक ऐसे दिल के साथ वापस कदम बढ़ा रही हूं जो निडर है और एक ऐसी भावना के साथ जो झुकने से मना करती है। और इस बार, मैं अकेली नहीं चल रही हूं, मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन, LA ओलंपिक्स के इस रास्ते पर मेरा छोटा चीयरलीडर।"