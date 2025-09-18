सपा नेता आजम खान को जमीन हड़पने के मामले में मिली जमानत, 23 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को रामपुर क्वालिटी बार भूमि हड़पने के मामले में उन्हें जमानत दे दी। इस फैसले के साथ, खान के जेल से बाहर आने की उम्मीद है, जो वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने आज फैसला सुनाया। इससे पहले, मई में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी।

मामला क्या है?

यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में स्थित क्वालिटी बार नामक एक संपत्ति के कथित धोखाधड़ी वाले आवंटन/कब्ज़े से जुड़ा है। यह इलाका सईद नगर, हरदोई पट्टी, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर स्थित है। बताया जाता है कि यह आवंटन 2014 के आसपास हुआ था।

नवंबर 2019 में, क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सपा नेता ने अपने पद का दुरुपयोग किया और समाज पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को ज़मीन पट्टे पर दे दी।

पुलिस ने इस मामले में ज़फ़र अली जाफ़री, आज़म खान, उनकी पत्नी तंज़ीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को आरोपी बनाया था। बाद में, आज़म खान का नाम भी प्राथमिकी में जोड़ दिया गया।

2008 के सार्वजनिक संपत्ति क्षति मामले में आज़म खान बरी

इससे पहले मंगलवार को, सपा नेता को एक विशेष सांसद-विधायक अदालत ने सड़क जाम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से जुड़े 17 साल पुराने मामले में बरी कर दिया।

पीटीआई ने खान के बचाव पक्ष के वकील शाहनवाज़ सिब्तैन नक़वी के हवाले से कहा, "हमने आज़म खान के पक्ष में सात गवाह पेश किए, जबकि अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने केवल एक गवाह पेश किया, जिससे आज़म खान की जीत हुई।"

यह घटना 2008 में हुई थी, जब खान ने कथित तौर पर छजलेट पुलिस स्टेशन के पास तब हंगामा खड़ा कर दिया था जब पुलिस ने उनके वाहन से हूटर हटा दिया था। उन्होंने कथित तौर पर अपने समर्थकों के साथ सड़क जाम कर दी थी और यातायात जाम कर दिया था।

76 वर्षीय खान, जिन पर 2022 से 89 से ज़्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं और कई बार दोषसिद्धि हुई है, अक्टूबर 2023 से जेल में हैं।



