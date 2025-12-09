व्लॉगर्स के खिलाफ सख्त हुआ रेलवे, भ्रामक जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई
By अंजली चौहान | Updated: December 9, 2025 09:28 IST2025-12-09T09:26:48+5:302025-12-09T09:28:28+5:30
Indian Railway: सदर्न रेलवे ने नियम तोड़ने को बढ़ावा देने वाले गुमराह करने वाले वीडियो फैलाने वाले व्लॉगर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
Indian Railway: भारतीय रेलवे ने यूट्यूबर और व्लॉगर्स जो ट्रेन की वीडियो बनाते हैं के खिलाफ सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। रेलवे ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि कई वीडियो और कंटेट क्रिएटर अपनी वीडियो से गलत जानकारी साझा करते है। रेलवे के अनुसार, इस तरह का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा यात्रियों को नियमों का उल्लंघन करने के लिए उकसा रहा है। स्थिति बिगड़ने पर, चेन्नई डिवीजन कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है।
ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कोई भी साधारण (बिना रिजर्वेशन वाले) टिकट से AC डिब्बे में घुस सकता है, कि नियमों के अनुसार बिना रिजर्वेशन यात्रा करने पर किराए के अलावा सिर्फ ₹250 का जुर्माना लगता है, और प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूरी नहीं है। इन दावों को देखकर यात्री अक्सर अधिकारियों से बहस करते हैं, जिससे रेलवे को कानूनी कदम उठाने और जागरूकता अभियान शुरू करने पड़े हैं।
रेलवे के बारे में गलत कंटेंट बनाने और फैलाने वालों में से कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है, और कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है। रेलवे नियमों के अनुसार, रेलवे परिसर के अंदर बिना अनुमति के व्लॉग बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना या तस्वीरें लेना एक दंडनीय अपराध है। रेलवे का मानना है कि इस नियम को लागू करने से रील्स बनाने वाले लोगों द्वारा ट्रैक पर अतिक्रमण भी कम होगा।
स्टेशनों, यार्डों, डिपो और दुकानों के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए अनुमति की ज़रूरत वाले नियमों को और सख्त किया जाएगा। गलत जानकारी पर रोक लगाने के लिए, रेलवे ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक फैक्ट-चेक हैंडल भी लॉन्च किया है। रेलवे के बारे में किसी भी गुमराह करने वाली जानकारी को अब इस हैंडल पर टैग किया जा सकता है।