Solar Eclipse Today: आज है सूर्य ग्रहण, जानें भारत में दिखाई देगा या नहीं, क्या है टाइमिंग और सूतक क

Solar Eclipse Today: आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। आकाशदर्शी इस घटना का आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगी। यह आंशिक सूर्य ग्रहण, जो दोपहर 1:29 बजे पूर्वी मानक समय (EDT) से शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अन्य क्षेत्रों में दिखाई देगा।

इस बार का सूर्य ग्रहणभारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में इसका कोई प्रभाव भी नहीं होगा।

सूर्य ग्रहण का समय

सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 10:59 बजे IST (दोपहर 1:29 बजे पूर्वी मानक समय) से शुरू होगा और सुबह 3:23 बजे IST (शाम 5:53 बजे पूर्वी मानक समय) पर समाप्त होगा। अधिकतम ग्रहण, वह चरण जिसमें चंद्रमा सूर्य के अधिकांश भाग को ढक लेगा, सुबह 1:11 बजे IST (सुबह 3:41 बजे पूर्वी मानक समय) पर होगा।

space.com के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका में सुबह 4:49 बजे से शाम 6:53 बजे (स्थानीय समय) तक, ऑस्ट्रेलिया में सुबह 6:13 बजे से सुबह 7:36 बजे तक और न्यूज़ीलैंड में सुबह 5:41 बजे से सुबह 8:36 बजे तक दिखाई देगा।

क्या होता है सूर्य ग्रहण?

सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य का कुछ या पूरा प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है।

ग्रहण कैसे देखें

सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को देखने के लिए आँखों की उचित सुरक्षा आवश्यक है। सूर्य ग्रहण चश्मा (ग्रहण चश्मा) सामान्य चश्मे जैसा नहीं होता। ग्रहण चश्मा फ़िल्टर में सौर फ़िल्टर का उपयोग होता है और ग्रहण देखते समय इसे पहनना चाहिए।

आप अपना चश्मा केवल उस छोटे समय के दौरान उतार सकते हैं जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे पूर्णता की अवधि कहा जाता है।

Web Title: Solar Eclipse Today know when where and how to view it what are the timings and Sutak period