Sohiong Assembly Seat 2023: यूडीपी उम्मीदवार सिन्शर लिंगदोह थबाह 2689 मत से आगे, नेशनल पीपुल्स पार्टी प्रत्याशी समलिन पीछे, जानें भाजपा और कांग्रेस को हाल

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 13, 2023 11:13 AM

Sohiong Assembly Seat 2023: एनपीपी के समलिन मालनगियांग पीछे चल रहे हैं। थबाह को 13146 और मालनगियांग को 10457 वोट मिले हैं।

मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे शुरू हुई।