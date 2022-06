सत्येंद्र जैन को लेकर स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से किए सवाल, पूछा- क्या स्वास्थ्य मंत्री खुद काले धन के मालिक थे?

Highlights ईडी ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल लगातार अपने मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं।

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ सवाल किए। ईरानी ने पूछा, "केजरीवाल जी, क्या यह सच है कि सत्येंद्र जैन ने खुद इनकम डिस्क्लोजर 2016 के तहत घोषणा की थी कि वह 16.39 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं? अंकुश जैन और वैभव जैन इसके चैनल बने।"

Is it true that the Principal Commissioner of Income Tax rejected that the true owners of Rs 16.39 crores were neither Ankush Jain nor Vaibhav Jain but Satyendar Jain himself was the owner of this black money?: Union Minister Smriti Irani (2/2) pic.twitter.com/VoLie5Vpox

उन्होंने ये भी पूछा, "क्या यह सच है कि प्रधान आयकर आयुक्त ने इस बात को खारिज कर दिया कि 16.39 करोड़ रुपये के असली मालिक न तो अंकुश जैन थे और न ही वैभव जैन बल्कि सत्येंद्र जैन खुद इस काले धन के मालिक थे?" बताते चलें कि दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में नौ जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कहा कि कथित बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की आवश्यकता है।

Satyendar Jain is a patriot. Country should be proud of him, he gave Mohalla clinic to Delhi. People from across world have come to see it. He should be given Padma Vibhushan. Let everyone enquire into him, CBI has already cleared him, ED will as well: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/CgJkh6tGCf