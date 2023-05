मणिपुर में सामान्य हो रहे हालात, सेना और असम राइफल्स की सुरक्षा में जरूरी सामानों की हो रही आपूर्ति

Highlights भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में संभाला मोर्चा 15 मई से एनएच 37 पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है सेना की सुरक्षा के बीच इलाके में जरूरी सामानों के ट्रकों की एंट्री हो रही है

इंफाल: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा के बाद हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। हिंसा के कारण सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों की सीमा में एंट्री नहीं हो रही थी।

ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानी का सामना कर पड़ रहा था। इस बीच, हालात सामान्य होने के कारण एक फिर से जीवन सामान्य हो रहा है और सीमा के भीतर सामानों को ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री हो रही है।

भारतीय सेना और असम राइफल्स द्वारा इंफाल से और आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। सेना के जवान और असम राइफल्स कड़ी सुरक्षा के बीच सीमा में ट्रकों को दाखिल करा रहे हैं और इलाके में शांति बरकार रखने का प्रयास कर रहे हैं।

"Together for Peace in #Manipur"



Movement of vehicles on NH 37 commenced from 15 May. The same ensured beefing up of essential supplies,levels of which were gradually dwindling. #IndianArmy & #AssamRifles are committed to safe move through troops on ground & aerial surveillance pic.twitter.com/AEpll2ayaI