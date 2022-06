सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ली याचिका, पंजाब हाई कोर्ट का करेगा रुख

Highlights दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई करने वाला था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट से बुधवार को सुरक्षा की मांग वाली अपनी याचिका वापस ली।

नई दिल्ली: जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट से बुधवार को सुरक्षा की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल, बिश्नोई को पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की आशंका है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, वह अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करेगा। मालूम हो, दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई करने वाला था।

