'सिद्धारमैया अपने राजनीतिक करियर के अंतिम चरण में हैं': बेटे यतींद्र ने उनके संभावित उत्तराधिकारी का नाम बताया

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने बुधवार को राज्य कांग्रेस में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि उनके पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और उन्हें अपने पार्टी सहयोगी और कैबिनेट मंत्री सतीश जारकीहोली के मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। यह टिप्पणी राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच आई है। डीके शिवकुमार राज्य सरकार की कमान उनकी जगह ले सकते हैं। सिद्धारमैया सरकार नवंबर में अपने ढाई साल पूरे कर लेगी। हालाँकि, सिद्धारमैया ने बार-बार कहा है कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

यतींद्र सिद्धारमैया ने क्या कहा

यतींद्र ने कहा, "मेरे पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं। कर्नाटक को अब प्रगतिशील और दूरदर्शी नेताओं की ज़रूरत है। सतीश जारकीहोली यह ज़िम्मेदारी संभालने में सक्षम हैं। मुझे विश्वास है कि वह एक मिसाल कायम करके हमारा नेतृत्व करेंगे।" यतींद्र ने बेलगावी जिले के रायबाग तालुक के कप्पलगुड्डी गाँव में संत कनकदास की प्रतिमा का अनावरण करते हुए यह टिप्पणी की।

उनके इस बयान ने अब कांग्रेस के भीतर खलबली मचा दी है। खबरों के अनुसार, अगर पार्टी आलाकमान अगले महीने सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए भी कह देता है, तो भी डीके शिवकुमार को आसानी से मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाएगा। अगर सिद्धारमैया का खेमा सतीश जरकीहोली को अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश करता है, तो शिवकुमार के लिए तनाव बढ़ने की उम्मीद है। 2023 के चुनावों के बाद, जब कांग्रेस सरकार बनी, तो यह घोषणा की गई कि ढाई साल बाद राज्य की कमान डीके शिवकुमार को सौंप दी जाएगी।

कर्नाटक में कांग्रेस कामराज योजना लागू करेगी

कांग्रेस कर्नाटक में बड़े फेरबदल के लिए पूरी तरह तैयार है, और सूत्रों के अनुसार, 'सबसे पुरानी पार्टी' कामराज योजना को लागू करेगी, जिसका मतलब है कि प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर कई वरिष्ठ चेहरों को राज्य मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। कांग्रेस इस साल के अंत तक होने वाले फेरबदल में एक दर्जन वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को हटाकर उन्हें पार्टी संगठन में स्थानांतरित कर सकती है, और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी।

कर्नाटक सरकार ने अपना ढाई साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य में बारी-बारी से मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। हालाँकि, अगर राज्य में कामराज योजना लागू होती है, तो उन्हें राज्य में अपने एक पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वह राज्य के पार्टी अध्यक्ष होने के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री और उप-मुख्यमंत्री भी हैं।

कामराज योजना 1963 में मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज द्वारा शुरू की गई एक पहल थी, जो बाद में 1963 में कांग्रेस (ओ) के अध्यक्ष बने। कुमारस्वामी कामराज ने प्रस्ताव दिया था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को पार्टी के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकारी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठन को मज़बूत करना था।



