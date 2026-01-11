BMC Elections 2026: शिवसेना-बीजेपी ने बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणापत्र जारी किया, आवास, परिवहन, पर्यावरण पर फोकस
By रुस्तम राणा | Updated: January 11, 2026 14:35 IST2026-01-11T14:35:32+5:302026-01-11T14:35:32+5:30
यह घोषणापत्र मुंबई के बीकेसी में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री और आरपीआई नेता डॉ. रामदास अठावले और बीजेपी नेता अमित सातम की मौजूदगी में जारी किया गया।
BMC Elections 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ने रविवार को मिलकर आने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 के लिए महायुति गठबंधन का घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में मुंबई के लिए शहरी विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊ विकास का विज़न बताया गया है।
यह घोषणापत्र मुंबई के बीकेसी में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री और आरपीआई नेता डॉ. रामदास अठावले और बीजेपी नेता अमित सातम की मौजूदगी में जारी किया गया।
मुख्य घोषणापत्र की खास बातें
आवास: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नागरिकों के लिए किफायती घरों का वादा किया, जिसमें स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के सहयोग से मुफ्त घर भी शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से निवासियों को बड़े, बेहतर क्वालिटी के घर मिलेंगे।
परिवहन: घोषणापत्र में, महायुति ने मुंबई के सबअर्बन रेलवे नेटवर्क को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने, महिला यात्रियों के लिए 50 प्रतिशत यात्रा रियायत, वॉटर ट्रांसपोर्ट सेवाओं का विस्तार और BEST बसों की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी बढ़ावा देने का वादा किया है।
पर्यावरण: सीएम फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि अगर उन्हें सत्ता में वोट दिया जाता है, तो उनका लक्ष्य समुद्र में छोड़े जाने से पहले लिक्विड कचरे का 100 प्रतिशत ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना और कचरे को बिजली में बदलना है। उन्होंने पानी और हवा की क्वालिटी में सुधार करने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और मुंबई को एक सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए 17,000 करोड़ रुपये के निवेश की भी घोषणा की।
LIVE | बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपा-महायुतीच्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 11, 2026
🕛 दु. १२.०३ वा. | ११-१-२०२६📍मुंबई. @BJP4Maharashtra@BJP4Mumbai#Maharashtra#MunicipalCorporationElection#बृहन्मुंबई_महानगरपालिकाhttps://t.co/c9wknENGEY
मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात करते हुए, सीएम फडणवीस ने बताया कि IIT बॉम्बे की मदद से डेवलप किए गए एडवांस्ड AI-बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।
इस बीच, यह घोषणापत्र 15 जनवरी के चुनावों के लिए बीजेपी द्वारा अभी तक अपना घोषणापत्र जारी नहीं करने के लिए शिवसेना (UBT) और NCP (SP) के विपक्षी नेताओं द्वारा बीजेपी को निशाना बनाने के ठीक एक दिन बाद आया है और उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी के पास महानगर के लिए कोई विजन नहीं है।
X पर एक पोस्ट में, शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, "चुनावों में सिर्फ पांच दिन बचे हैं, बीजेपी के पास मुंबई शहर के लिए कोई एजेंडा, कोई विजन या दिशा और कोई घोषणापत्र नहीं है।"