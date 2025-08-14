VIDEO: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहुंचे प्रेमानंद महाराज के पास, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 14, 2025 17:58 IST2025-08-14T17:56:07+5:302025-08-14T17:58:07+5:30
Shilpa Shetty and Raj Kundra: विराट कोहली के बाद अब प्रेमानंद महाराज के बाद बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और उनके पति पहुंचे हैं।
HighlightsVIDEO: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहुंचे प्रेमानंद महाराज के पास, देखें वीडियो
Shilpa Shetty and Raj Kundra: विराट कोहली के बाद अब प्रेमानंद महाराज के बाद बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और उनके पति पहुंचे हैं। जी हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की हाल ही में दोनों प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे और आशीर्वाद लिया। राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज जी से काफी बात की और बताया की पिछले दो सालों से उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। आगे उन्होंने प्रेमानंद महाराज को कहा, मैं अगर आपके काम आ पाऊं तो मेरी 1 किडनी आपके नाम करना चाहता हूं।