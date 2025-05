शशि थरूर, सुप्रिया सुले, रविशंकर प्रसाद भारत के आतंकवाद विरोधी कूटनीतिक अभियान का नेतृत्व करने वाले 7 सांसदों में शामिल

Highlights शशि थरूर केंद्र द्वारा गठित सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक का नेतृत्व करेंगे ये प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ "शून्य-सहिष्णुता" का भारत का "मजबूत संदेश" लेकर जाएंगे किरेन रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल पर इस संबंध में घोषणा की

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर केंद्र द्वारा गठित सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक का नेतृत्व करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष के बारे में प्रमुख विदेशी सरकारों को जानकारी देंगे। शनिवार को केंद्र ने उन सांसदों के नामों की घोषणा की, जो भारत के कूटनीतिक संपर्क के हिस्से के रूप में इन सात प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे।

ये प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ "शून्य-सहिष्णुता" का भारत का "मजबूत संदेश" लेकर जाएंगे। किरेन रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल पर इस संबंध में घोषणा की। थरूर के अलावा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले और डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि अन्य प्रमुख विपक्षी सांसद हैं, जो इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे।

रिजिजू ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में, भारत एकजुट है। सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब।"

In moments that matter most, Bharat stands united.

Seven All-Party Delegations will soon visit key partner nations, carrying our shared message of zero-tolerance to terrorism.

