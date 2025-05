VIDEO: सिख गुरुओं पर ध्रुव राठी के AI वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया, शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीसी ने यूट्यूबर को लताड़ा

Highlights एसएडी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इसकी कड़ी निंदा की एसजीपीसी ने एक्स को निशाने पर लिया और वीडियो हटाने की मांग की समिति ने सरकार से ध्रुव राठी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आग्रह किया

नई दिल्ली: यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा सिख गुरुओं पर ‘सिख योद्धा जिन्होंने मुगलों को आतंकित किया’ शीर्षक से एक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने के एक दिन बाद, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने इसकी कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि इसमें “भ्रामक कथाएं” हैं।

एक्स पर एक लंबी पोस्ट में, सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी वीडियो की “ऐतिहासिक अशुद्धियों के अलावा हमारे गुरु साहिबान को चित्रित करने वाले एआई-जनरेटेड दृश्यों के अनुचित उपयोग के लिए कड़ी निंदा करती है।”

उन्होंने लिखा, “इस तरह के चित्रण सिख रहत मर्यादा का उल्लंघन करते हैं जो गुरु साहिबान के दृश्य प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है और इसने समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है। सम्मानजनक भाषा की कमी और भ्रामक कथाएं इस मुद्दे को और बढ़ा देती हैं।”

उन्होंने कहा, "मैं सभी कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह करता हूं कि गुरु साहिबान या सिख इतिहास से संबंधित सामग्री बनाते समय अत्यधिक सावधानी और संवेदनशीलता बरतें। धार्मिक परंपराओं और सटीक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व के प्रति सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने का अनुरोध करता हूं और जिम्मेदारी से कहानी कहने का आह्वान करता हूं जो सिख धर्म की पवित्र विरासत का सम्मान करती हो।"

