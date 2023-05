शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया, एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे, कहा- वरिष्ठ नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव का मैं सम्मान कर रहा हूं

Highlights शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे कहा- वरिष्ठ नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव का मैं सम्मान कर रहा हूं

नई दिल्ली: बीती 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद छोड़ने कर के शरद पवार ने सबको चौंका दिया था। उनके इस फैसले के बाद से ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार पवार से फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर रहे थे। अब 5 मई को शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है।

अपने फैसले की जानकारी देते हुए पवार ने कहा, "मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। आपके प्यार की वजह से मुझसे इस्तीफा वापस लेने की मांग और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पारित प्रस्ताव का मैं सम्मान कर रहा हूं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के अपने निर्णय को वापस लेता हूं।"

I can't disrespect your sentiments. Due to your love, I am respecting the demand that was made to me to withdraw my resignation and the resolution that was passed by senior NCP leaders. I withdraw my decision to step down as the national president of Nationalist Congress Party… https://t.co/Qcf2NwidX7pic.twitter.com/nt9jcod9Mf