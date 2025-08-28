Sambhal violence: 450 पृष्ठों की रिपोर्ट, संभल में हिंदुओं की आबादी 1947 में 45 प्रतिशत से घटकर केवल 15 से 20 प्रतिशत?

Sambhal violence: उत्तर प्रदेश के संभल जिला मुख्यालय में शाही जामा मस्जिद हिंसा में शामिल 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

Highlightsऐतिहासिक रूप से संभल में पठानों और तुर्कों के बीच लगातार झड़पें होती रही हैं।शहर सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया है। चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल में हुए दंगों की जांच के लिए गठित एक न्यायिक समिति ने पाया है कि सांप्रदायिक दंगों के कारण शहर में हिंदुओं की आबादी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में हिंदुओं की आबादी 1947 में 45 प्रतिशत से घटकर अब केवल 15 से 20 प्रतिशत रह गई है। 450 पृष्ठों की यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष नवम्बर में मुगलकालीन जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के बाद जांच का आदेश दिया था।

उत्तर प्रदेश के संभल जिला मुख्यालय में शाही जामा मस्जिद हिंसा में शामिल 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। संभल में 24 नवंबर को कोट गर्वी इलाके में शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

ऐतिहासिक रूप से संभल में पठानों और तुर्कों के बीच लगातार झड़पें होती रही हैं, जिससे यह शहर सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया है। 1947 से सूत्रों का दावा है कि हर सांप्रदायिक दंगे में हिंदू "मुख्य पीड़ित" रहे हैं। हाल ही में हुए दंगों में भी, कथित तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन हिंदू-बहुल इलाकों में पुलिस की मौजूदगी ने बड़े पैमाने पर जनहानि को रोका।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिंसा भड़काने के इरादे से कथित तौर पर बाहर से दंगाइयों को लाया गया था। झड़पों के दौरान तुर्कों और पठानों ने कथित तौर पर पुरानी रंजिशों के चलते एक-दूसरे पर हमला किया। हरिहर मंदिर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसे फिर से मुगल बादशाह बाबर के समय के दावों से जोड़ा जा रहा है, जिससे पुराने तनाव फिर से ताज़ा हो गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि आज संभल में केवल लगभग 15% हिंदू बचे हैं, जो आज़ादी के समय के 45% से काफ़ी कम है, जब संभल नगरपालिका की लगभग आधी आबादी हिंदुओं की थी। हाल के वर्षों में, संभल विभिन्न आतंकवादी संगठनों का केंद्र भी बन गया है। रिपोर्ट का ब्यौरा देते हुए सूत्रों ने बताया कि अल-कायदा और हरकत-उल-मुजाहिद्दीन जैसे आतंकवादी समूहों ने इस क्षेत्र में नेटवर्क स्थापित कर लिया है।

