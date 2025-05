नई दिल्ली: भारत में तीन बड़े हमलों के पीछे लश्कर का शीर्ष आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मारा गया। सूत्रों ने रविवार को इंडिया टुडे टीवी को यह जानकारी दी। उस पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। खालिद तीन बड़े हमलों में मुख्य साजिशकर्ता था: 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 2005 में बैंगलोर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC) पर हमला और 2006 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय पर हमला। पांच वर्षों की अवधि में किए गए इन हमलों में कई लोगों की जान चली गई और भारतीय धरती पर लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई।

Top LeT terrorist Saifullah Khalid who was behind 3 major attacks on India, eliminated in Pakistan's Sindh.