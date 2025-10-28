RRB NTPC: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कर रहा है 5,810 पदों के लिए भर्ती, चेक करें डिटेल्स

नई दिल्ली: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैंडिडेट्स (ग्रेजुएट) के अलग-अलग पदों के लिए एक रोज़गार नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 20 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भरने की आखिरी तारीख 22 नवंबर, 2025 है।

कुल 5,810 पदों के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इनमें से 161 पद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए, 615 स्टेशन मास्टर के लिए, 3,416 गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, 921 जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, 638 पद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और 59 पद ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए हैं।

एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए मॉडिफिकेशन विंडो, मॉडिफिकेशन फीस के साथ, 23 नवंबर से 2 दिसंबर, 2025 तक खुली रहेगी। एलिजिबल स्क्राइब उम्मीदवार 3 से 7 दिसंबर, 2025 तक एप्लीकेशन पोर्टल पर अपने स्क्राइब की डिटेल्स दे सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार हर पद के लिए तय क्वालिफिकेशन के लिए पोस्ट-वाइज पैरामीटर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख तक उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी से CEN में बताई गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

पेपर फॉर्मेट

पहला स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) 90 मिनट का होगा। पेपर में तीन सेक्शन होंगे - जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस पेपर में 40 सवाल होंगे, मैथमेटिक्स में 30 सवाल होंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी 30 सवाल होंगे। स्टेज 1 CBT टेस्ट में कुल 100 सवाल होंगे।

सीबीटी एग्जाम के दूसरे स्टेज में जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल, मैथमेटिक्स के 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 सवाल होंगे। दूसरे स्टेज के सीबीटी एग्जाम में कुल 120 सवाल होंगे।

