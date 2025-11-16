"मेरी किडनी को गंदा बोला", रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, भावुक पोस्ट वायरल

By अंजली चौहान | Updated: November 16, 2025 13:36 IST2025-11-16T13:35:59+5:302025-11-16T13:36:11+5:30

Rohini Acharya Tweet: आज सुबह दो भावुक पोस्ट में आचार्या ने परिवार में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करते हुए रो पड़ीं।

Rohini Acharya emotional post goes viral said My kidneys were called dirty | "मेरी किडनी को गंदा बोला", रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, भावुक पोस्ट वायरल

"मेरी किडनी को गंदा बोला", रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, भावुक पोस्ट वायरल

Rohini Acharya Tweet: बिहार चुनाव में हार के बाद लाल के परिवार में कलह का माहौल नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के गंभीर आरोप ने मुद्दे को भड़का दिया है। रोहिणी आचार्य जिन्होंने 2022 में अपने पिता को किडनी दान की थी, ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के सदस्यों ने उन पर "गंदी किडनी" के बदले चुनाव टिकट खरीदने का आरोप लगाया है।

रोहिणी ने शनिवार को अपने परिवार से नाता तोड़ने का दावा करते हुए पोस्ट किया और राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। बड़े बेटे तेज प्रताप के पार्टी से निकाले जाने के बाद यादव परिवार पर यह दूसरा संकट आया है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई और बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। आज सुबह दो भावुक पोस्ट में, आचार्य परिवार में अपने साथ हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए रो पड़ीं।

पूर्व नेता ने कहा, "कल मुझे कोसा गया और कहा गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता से अपनी गंदी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, करोड़ों रुपये लिए, टिकट खरीदा और फिर वह गंदी किडनी लगवा ली।"

राजद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आचार्य को सारण से मैदान में उतारा था। वह हार गईं। आचार्य ने इसे भी "पाप" बताया कि उन्होंने अपने पति और बच्चों पर ध्यान देने के बजाय अपने पिता को किडनी देकर बचाना चुना।
 
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "मेरे लिए, यह बहुत बड़ा पाप था कि मैंने अपने परिवार, अपने तीन बच्चों का ध्यान नहीं रखा, किडनी दान करते समय अपने पति या ससुराल वालों से अनुमति नहीं ली... मैंने जो किया वह अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए किया, और आज इसे गंदा कहा जा रहा है... आप में से कोई भी मेरी जैसी गलती कभी न करे, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी कभी न हो।"

एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें "गंदी गालियाँ" दी गईं और उन पर चप्पल भी तानी गई। उन्होंने आगे कहा, "मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सच्चाई का त्याग नहीं किया, और केवल इसी वजह से मुझे यह अपमान सहना पड़ा।" उन्होंने कामना की कि किसी भी परिवार में उनकी जैसी बेटी कभी न हो। उन्होंने आगे कहा, "कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते-बिलखते माता-पिता और बहनों को छोड़कर चली आई; उन्होंने मुझे मेरे मायके से छीन लिया... मुझे अनाथ छोड़ गए... आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर न चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी-बहन न हो।"

आचार्य ने कल बिहार चुनाव में राजद की करारी हार का दोष अपने ऊपर लिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और वरिष्ठ राजद नेता संजय यादव और रमीज़ खान, जो उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की कोर टीम में थे, के कहने पर राजनीति छोड़ दी।

सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी यादव के साथ बहस के बाद उन्होंने कल ये आरोप सार्वजनिक किए, जिसमें तेजस्वी ने चुनावी हार के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया। सूत्रों का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव ने ही कथित तौर पर अपनी बड़ी बहन पर चप्पल उठाई थी। राजद ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

बीजेपी ने लालू परिवार पर कसा तंज

इस पूरे पारिवारिक कलह ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। जहां भाजपा ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव ने अपनी बेटी से किडनी मिलने के बावजूद अपने बेटे तेजस्वी का पक्ष लिया। चप्पल प्रकरण की ओर इशारा करते हुए, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लालू यादव परिवार को "पितृसत्तात्मक, महिला-विरोधी और पुरुष-प्रधान मानसिकता" वाला बताया।

मालवीय ने कहा, "रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान कर दी, ताकि उनका जीवन कुछ और लंबा हो सके। लेकिन लालू ने अपनी बेटी रोहिणी के सम्मान से ज़्यादा अपने बेटे तेजस्वी को तरजीह दी। आज रोहिणी आचार्य खुलेआम कह रही हैं कि परिवार में उन्हें चप्पलों से भी पीटा गया। यह लालू परिवार की पितृसत्तात्मक, महिला-विरोधी और पुरुष-प्रधान मानसिकता का असली चेहरा है। उनसे महिलाओं के सम्मान की उम्मीद करना भी बेमानी है।"

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी यादव परिवार पर हमला बोला। "जो अराजकता राजद के बाहर दिखाई दे रही थी, वही परिवार के अंदर भी दिखाई दे रही है। ऐसी मानसिकता वाले लोग, जो अपने ही परिवार को एकजुट नहीं रख सकते, वे बिहार कैसे चला सकते हैं?" उन्होंने कहा, "यह उनका निजी मामला है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यही मानसिकता उनका भविष्य तय करेगी।"

भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह सभी यादव बच्चों, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, को भाई-बहन मानते हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं भी इससे गुज़रा हूँ। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद रहे होंगे, लेकिन मैंने हमेशा लालू जी के परिवार को अपना माना है। चाहे तेजस्वी हों, तेज प्रताप हों, मीसा हों या रोहिणी, मैंने उन्हें अपना भाई-बहन माना है। इसलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए।"

Web Title: Rohini Acharya emotional post goes viral said My kidneys were called dirty

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Lalu Prasad YadavBihar Assembly Election 2025Tejashwi YadavRJDलालू प्रसाद यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025तेजस्वी यादवआरजेडी